《综述》美国Nasdaq市场瘫痪逾3个小时，遭遇无法解释的技术问题

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
“在我印象中，没有发生过这样的事情，”咨询公司KOR Trading总裁Christopher Nagy说。他曾担任过TD Ameritrade 的交易主管。
第一支股票恢复交易是在当地下午3点，但就在更多股票交易恢复后，依然存在一些困难。Nasdaq称，恢复交易后不久，其停止了向纽约证交所的全电子化ARCA平台发送指令单。
Nasdaq 自己的股价在交易暂停前为上涨0.8%，当天终场收低3.4%，盘中最多下跌了5.4%。
**证交会和白宫密切关注**
交易暂停期间，Nasdaq发出一系列警讯，向客户和交易商提示交易暂停影响到的范围，以及恢复交易的计划。
华尔街银行利用这段时间向客户做出解释。客户们刚开始都很恐慌，但在得知他们的交易是如何以及是否会被处理后，感到很沮丧。
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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