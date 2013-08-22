《综述》美国Nasdaq市场瘫痪逾3个小时，遭遇无法解释的技术问题

“在我印象中，没有发生过这样的事情，”咨询公司KOR Trading总裁Christopher Nagy说。他曾担任过TD Ameritrade 的交易主管。

第一支股票恢复交易是在当地下午3点，但就在更多股票交易恢复后，依然存在一些困难。Nasdaq称，恢复交易后不久，其停止了向纽约证交所的全电子化ARCA平台发送指令单。

Nasdaq 自己的股价在交易暂停前为上涨0.8%，当天终场收低3.4%，盘中最多下跌了5.4%。

**证交会和白宫密切关注**

交易暂停期间，Nasdaq发出一系列警讯，向客户和交易商提示交易暂停影响到的范围，以及恢复交易的计划。