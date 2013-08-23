《综述》美国Nasdaq市场瘫痪逾3个小时，遭遇无法解释的技术问题

Nasdaq及其规模较大竞争对手--纽约-泛欧交易所集团 旗下的纽约证券交易所表示，当地时间中午12:14:03至12:23:31执行的所有交易仍成立。

“随着我们持续减少证券交易执行过程中的人工操作部分，就可能会遭遇这样的题，”旧金山Wedbush Equity Management LLC总经理Stephen Massocca表示。“有鉴于自动化程度的提高，势必发生这些事件。”

这次事件是Nasdaq所遭遇的最新挫折，该公司刚在5月同意为了处理Facebook首次公开上市(IPO)案不当而缴付1,000万美元罚款，这是证券交易所行业有史以来最高罚款金额。

美国乔治城大学金融教授James Angel表示，Nasdaq显然已经采取措施以确保交易能够有秩序的恢复，且提供正确的报价；Angel是另一交易所运营商Direct Edge的董事。

“我们可以忍受市场暂时停摆，但无法忍受错误的报价，”他说。“关闭市场并不急不忙地重新开市，要比发生Facebook那样的事件好得多...看来他们已经吸取了教训。”

纽约National Securities期权策略师William Lefkowitz表示，在Nasdaq停止交易期间，国际商业机器(IBM) 等公司的期权交易也随之转淡。但他说重新开市“很有秩序，且流动性恢复正常，就好像市场没有发生瘫痪事件。”

**技术问题**

周四的瘫痪事件是美国股市最新的重大故障。

周二时，高盛 出现的一项技术问题导致美国股票期权市场充满了错误的交易指令。

“影响交易的技术问题频繁发生，给资本市场的领先企业敲响警钟，”企业软件分析公司Cast的执行副总裁Lev Lesokhin表示。“他们需要详细检查软件系统的结构完整性。”

周四市场停摆可能让Nasdaq遭到SEC更多责难；SEC先前已经加强查核各个证交所是否符合法规，及加强业者自我监管。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)