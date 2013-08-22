日韩经济指标预测--8月23日-8月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月19日当周 8月23日(五) 无重要经济数据公布 8月26日当周 8月26日(一) 无重要经济数据公布 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 9月 -- 74 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余47.9亿 8月28-29日 2350 日本零售销售 7月 -- ＋1.6% 8月29-30日 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.7 2330 日本求才求职比 7月 -- 0.92 失业率 -- 3.9% 2350 日本工业生产(较上月) 7月 -- -3.1% 工业生产一个月预估 -- +6.5% 工业生产两个月预估 -- －0.9% 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年 7月 -- +0.4% 同期) 日本全国CPI(较上年同期) -- +0.2% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -- +0.3% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- +0.4% 2330 日本所有家庭支出(较上月) 7月 -- -2.0% (较上年同期) -- -0.4% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 7月 -- -2.6% (较上月) -- +0.4% 8月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- ＋21.9% 房屋开工(较上年同期) -- +15.3% (完)