澳新经济指标预测--8月23日-8月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月19日当周 8月23日(五) 无重要经济数据或事件公布。 8月26日当周 8月25日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 36.0 出口(亿新西兰元) -- 40.0 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差4.14 贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一年 -- 逆差7.8 8月26日(一) 无重要经济数据或事件公布。 8月27日(二) 无重要经济数据或事件公布。 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第二季 -- -2.0% 8月29日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 8月 -- 52.8% 企业自身活动指数 -- 43.7% 0130 澳洲资本支出 第二季 -- -4.7% 建筑资本支出 -- -5.5% 工厂/机械资本支出 -- -3.3% 2245 新西兰建筑许可 7月 -- -4.0% 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 -- +0.4% 0130 澳洲房屋信贷(较前月) 7月 -- +0.4% (完)