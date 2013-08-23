《美国经济焦点》美国经济可以禁受住刺激计划缩减的考验--达拉斯联储总裁

“重要的是(QE3)累积效应以及明白继续执行该政策的代价，”费希尔在一制造业会议场边对记者表示。

“即使我们真的着手收缩政策，无论从何时开始，我们仍将会继续购买债券。”他补充道。“这只是一个较之原先的购债量减少的问题。”

考虑到许多人预计美联储将在9月17-18日的政策会议上作出变动，投资者现在关注具体的缩减程度。

美联储7月政策会议前参与调查的初级交易商表示，预计9月缩减购债规模为150亿美元。根据纽约联储的调查结果的中数，交易商预期将减少购买公债100亿美元，抵押贷款债券减少购买50亿美元。

费希尔在奥兰多会议上表示，尽管制造商从美联储政策中获益，但是该行业若要取得更加强劲的复苏，华盛顿方面需要减少财政和监管约束。

“美国企业...运用美联储超宽松货币政策带来的低廉、充足的资金供给而受益，从而建立起了强健的资产负债表。”费希尔在与记者会之前的演说中称。

费希尔指出，“虽然美联储所推动的政策存在许多风险...但所有美国制造商都收到了你们的央行送上的大礼。”

美联储从2008年开始，一直将利率保持在近零水准；其资产负债表扩大了逾三倍，达到约3.6兆(万亿)美元。美联储以这种前所未有的方式提振经济。不过，美国经济复苏一直不稳定，今年成长率也仍低于2%，部分原因是紧缩的财政政策。

尽管美国制造业在2007-2009年的衰退中受到冲击，不过在近些年已经反弹。最新的月度数据显示，7月工厂活动跳升至两年高位。