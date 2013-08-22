《中国报摘》--中国证券报8月23日

* 头版头条:

--消息人士透露，针对“8·16事件”，证监系统多个部门均在做重点研究。除查清事实外，一些部门正酝酿出台应对措施，进一步完善监管制度，以防止类似事件再次发生。

* 其他:

--光大证券 上半年净利8.11亿元人民币，公司称将加大对存量证券类资产的处置力度，以加强公司流动性，但会导致净利亏损或大幅下降，公司预计前三季可能出现亏损。

--平安银行 称将推进资本补充计划，包括向平安集团定向增发筹资至多200亿元及发行不超过500亿元减记型合格次级债券。若募资成功，该行资本充足率提升，能够有效支持该行2-3年的业务发展。

--葛洲坝 与阿根廷当地企业组成的联合体中标阿根廷两个水电站项目，合同金额约40多亿美元，公司还拟定向增发募资不超过40亿元，用于投资苏州市中环高速路吴中区段BT项目及补充流动资金。

--中国LNG（液化天然气）进口资质审批权有望在年底前下放至地方政府，届时更多资本有望进入天然气进口领域。(完)