欧洲金融：ECB执委亚斯穆森结束访问希腊行程，呼吁坚持改革

路透雅典8月22日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周四结束访问雅典行程，并呼吁希腊政府坚持推动经济改革，他称改革已经开始展现成果。

亚斯穆森表示，“我建议继续推动已经展开的改革，不要破坏已有的进展，必须展现出坚持不懈的劲头，即使面临困难。”

“观察第二季的成长数据，我们见到趋于稳定的初步迹象。当然我也承认这是一个痛苦的过程，失业率升高至无法接受的水准。”

亚斯穆森这次访问被德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的一席谈话给蒙上阴影；朔伊布勒周二表示，希腊将会需要新一批援助，而亚斯穆森则希望淡化这种前景。

一名希腊央行官员向路透表示，希腊央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)向亚斯穆森表示，该国的银行业纾困基金拥有约80亿欧元的缓冲，在重整及节约成本之后，基金规模可望扩大至130-140亿，足以应付今年稍晚银行压力测试后的资本需求。