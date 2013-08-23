《中国报摘》--其他报纸重要消息8月23日

**上海证券报**

--监管部门今年将继续推进市场化并购重组，进一步取消行政许可事项，加强和改进并购重组服务工作，拟年内试点分道制。

--招商银行 启动A股配股，每股配股价9.29元人民币，预计募资总额不超过285.6亿元。

--中移动TD-LTE(4G)设备招标结果出炉，华为 和中兴通讯 拿下超过一半的市场份额，进一步巩固了两者在TD－LTE供应商第一阵营的地位。

--国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易实验区，总面积28.78平方公里。自权威人士处获悉，上海自贸区或在9月底挂牌。

**证券时报**

--全国股转系统将打造个性多元融资平台，目前可以挂牌同时融资，亦可以挂牌后融资，今年可转债、优先股等工具也将在考虑中，审核效率将继续提高。

**第一财经日报**

--多位消息人士确认，百度 战略投资人人公司旗下团购网站糯米网已经接近尾声，投资消息将很快公布。

**21世纪经济报 道**

--中国量化投资学会理事长丁鹏预计，目前加总券商和险资自营的量化套利资金，以及公私募量化基金的规模，国内量化投资资金的体量已达到1,000亿元。（完）