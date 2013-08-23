《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月23日

*工商时报：

--行政院主计总处昨日表示，受到景气趋缓，少有企业加薪的影响，今年上半年的经常性薪资年增率仅0.68％，创下近四年同期最低，而每月实质平均薪资为47,557台币，更回到1997年的水准。

--大陆TCL集团 旗下子公司华星光电执行副总陈立宜及其他五名台籍员工，昨日被调查局台北市调处，以违反两岸人民关系条例三年以下有期徒刑罪名为由，移送检方侦办，这是马英九总统上任，两岸关系解冻以来，第一宗针对陆方企业挖角台企高科技人才的惩治案例，以吓阻高科技人才外流。

--配合新版公债法上路，财政部昨日首度公告六都存量债限比率，除北市减少千亿举债额度外，其余四都举债上限都成长，但中央政府举债空间大缩水，2014年度起只剩4,870亿台币，后年恐濒临债限破表危机。

*经济日报：

--金管会主委曾铭宗昨日指出，正在研商措施让股市量能可以适度放大，已列入振兴股市方案的工具，这一、两周会有新措施。振兴股市方案的工具有先买后卖现股当冲、自营商开放涨跌停进出股市等，要等到确实需要的状态与合适的时点再推出，工具要用在刀口上。

--明年度中央政府举债金额高达2,739亿台币，濒临债务上限。主计总处主计长石素梅昨日表示，只要明年经济成长率超过3%，就不用担心债限爆表问题。昨天，财政部长张盛和也松口表示，思索中长期加税。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。