《香港报摘》--经济日报8月23日

* 头版头条：

--阿里巴巴向港交所 建议上市计划中，未有涉及发行双重级别股份，反而提出引入合伙人制度，让现行的管理团队拥有董事会内多数董事的提名权。

* 其他：

--据接近交易人士称，8名竞投百佳超市的意向买家，以华润创业 出价最高，但仍未达到和黄 心仪价格40亿美元。

--招商银行 落实供股计划，供股比例为10供1.74，H股每股供股价11.68港元，较昨日收市价14.18港元折让17.63%。

--主要出口电动装备产品的创科实业 称，今年上半年受惠于新产品销情理想，毛利率较去年同期提升0.5个百分点至34%。

--平安保险 旗下平安银行 中期纯利75.31亿元人民币，按年增长11.39%；资产减值损失大增65.73%，拖累盈利增长。

--尽管钢价持续走低，马钢 上半年钢铁产品毛利率大增6.54个百分点至2.88%，净亏损大幅收窄至3.33亿元人民币，但集团预告首三季仍然亏损。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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