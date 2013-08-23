金砖国家：8月22日股汇市收盘纵览

路透8月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月22日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报922.28点。

中国股市：沪综指收市小跌，PMI初值转好难改市场观望气氛

香港股市：终止此前五日连跌走势，受惠于中国及欧洲公布乐观PMI数据

中国汇市：人民币小幅收升，汇丰中国PMI数据靓丽提供助力

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印度股市：上涨逾2%，中止连四日跌势，中国制造业数据改善激励金属类股上涨；购买价值股的买盘则提振绩优股。指标BSE指数 上涨2.27%或407.03点，收报18,312.94点。NSE指数 涨2%或105.90点，收报5,408.45点，收在心理关卡5,400点上方。

印度汇市：卢比兑美元跌破65至纪录低位，此前美联储会议纪录暗示美国最快将在下个月缩减刺激，且外资卖超印度股票。卢比兑美元 一度挫跌2%至65.56，之后回升收报64.55/56，为连续第六天下跌，今年以来已挫贬14.8%。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,329.050点。MSCI明晟俄罗斯指数 升1.39%至731.69点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.2%，报33.0570卢布，卢布兑欧元 升0.23%，报44.1400卢布。

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巴西股市：收升，商品出口股领涨，此前有报导表示政府计划提振燃料价格，且中国制造数据乐观。Bovespa指数 上涨1.97%至51,397.66，为两周来最大升幅，且几近扳回前两个交易日的跌幅。

拉美汇市：拉美货币止跌反弹，不过市场仍脆弱

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南非股市：小升来到纪录高位，因中国数据乐观，协助提振资源股。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 上涨0.76%，至38,676.95点，为纪录收盘高位。综合指数 升0.59%，报 43,014.44点。