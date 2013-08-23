中国个股：葛洲坝联合体中标阿根廷245亿项目，并拟定向募集至多40亿元

路透上海8月23日 - 中国大型水利水电施工企业葛洲坝 周四晚公告称，公司联合其他两家公司组成的联营体，获得阿根廷的两个水电站项目，合同金额折合人民币约245亿元。

发布在上海证交所的公告并称，公司拟非公开发行股票募集不超过40亿元人民币，该募集资金将用于苏州市中环快速路吴中区段BT项目及补充流动资金。

公司拟以不低于3.58元/股价格，向控股股东葛洲坝集团等在内的不超过10名特定投资者发行11.18亿股，葛洲坝集团将认购其中的40.83%。

公司今日同步公布的半年报显示，上半年公司归属于上市公司股东的净利润为8.5亿元，同比下降1.73%；基本每股收益0.243元，同比下降1.62%。

公司股票8月12日起因重大事项停牌，停牌前一交易日收报4.02元。（完）