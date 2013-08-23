《香港报摘》--信报8月23日

* 头版头条：

--汇丰中国8月制造采购经理人指数录得4个月以来首次回升至扩张水平，远胜市场预期，显示近期一系列稳增长政策开始显现成效，市场对国务院总理李克强“保下限”增添信心。

* 其他：

--拥有香港半岛酒店的大酒店 中期基本盈利按年增长8%至1.69亿港元，上半年平均房租按年增长23%至5,639港元。

--美容及保健产品连锁零售商卓悦 称，由于舖租高企，为降低营运风险，上半年店舖数目减少4间，至45间。

--吉利汽车 上半年改善产品组合，高价产品帝豪EC7销售强劲，带动集团中期净利增长37%至13.98亿元人民币。

--证监会表示，丽盛控股 于8月8日的股权过度集中，反映股价可能大幅波动，集团17名股东合共持有公司37.67%股权，连同主要股东持股合计高达96.16%。 （完）

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