《中国重要政经日程》--8月23日

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
============================今日重要政经日程=======================
8/23(五)
2013年中国企业家论坛夏季高峰会在合肥举行，至25日。
============================近日重要政经日程=======================
8/24(六)
2013CCTV中国上市公司峰会在北京举行
8/29(四)
钢铁行业非钢产业大会在北京举行，至30日。
8/31(六)
2013中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在昆明举行，至9月1日
9/3（二）
第十届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，至6日。
9/4（三）
2013年中国粮油饲料市场高峰论坛在北京举行，至7日。
第二届金融街论坛在北京举行，至5日
9/5（四）
*聚商(GICC)咨询公司将和西省煤层气行业协会在北京举办“第四届中国国际非常规油气峰会暨展览2013”，至6日。
9/10（二）
第五届拉丁美洲投资者论坛在北京举行，至11日。
9/11 (三)
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
9/14（六）
2013中国信托业高峰论坛在北京举行
9/24 (二)
第十三届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛举行，由中国钢铁工业协会主办，至周四。
11/14 (四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29 (六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 李文科)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。