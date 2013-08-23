《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月23日

路透香港8月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7 .7556港元 ) 美股道琼工业指数 周四收高66.19点,或0.44%,报14,963.74点.受正面的经济数据提振，但Nasdaq市 场因技术问题历史性的暂停交易约三个小时。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 199.990 0.86 31360 15.510 0.07 中国铝业 8.710 4.56 28774 2.702 0.82 中国移动 53.530 1.21 303976 83.031 0.34 中国人寿 37.590 2.54 46361 19.436 1.02 中石油 109.980 -0.53 72231 8.530 -1.96 中石化 74.580 2.21 22171 5.784 0.77 汇丰控股 54.100 1.14 372851 83.916 0.44 中电信 51.730 -0.23 23029 4.012 0.30 中国联通 15.490 3.54 106142 12.013 1.12 兖州煤业 8.930 7.98 98604 6.926 1.40 华能国际 39.890 2.81 16858 7.734 0.31 南方航空 18.820 1.07 7936 2.919 0.66 东方航空 16.020 1.33 2291 1.242 -49.49 中芯国际 3.830 3.51 61388 0.594 2.43（完）