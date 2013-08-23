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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月23日

路透香港8月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7
 .7556港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周四收高66.19点,或0.44%,报14,963.74点.受正面的经济数据提振，但Nasdaq市
 场因技术问题历史性的暂停交易约三个小时。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       199.990    0.86      31360            15.510       0.07
 中国铝业                       8.710    4.56      28774             2.702       0.82
 中国移动                      53.530    1.21     303976            83.031       0.34
 中国人寿                      37.590    2.54      46361            19.436       1.02
 中石油                       109.980   -0.53      72231             8.530      -1.96
 中石化                        74.580    2.21      22171             5.784       0.77
 汇丰控股                      54.100    1.14     372851            83.916       0.44
 中电信                        51.730   -0.23      23029             4.012       0.30
 中国联通                      15.490    3.54     106142            12.013       1.12
 兖州煤业                       8.930    7.98      98604             6.926       1.40
 华能国际                      39.890    2.81      16858             7.734       0.31
 南方航空                      18.820    1.07       7936             2.919       0.66
 东方航空                      16.020    1.33       2291             1.242     -49.49
 中芯国际                       3.830    3.51      61388             0.594       2.43（完）

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