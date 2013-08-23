中国个股：光大证券拟加大存量证券类资产处置力度，预期前三季或亏损

路透北京8月23日 - 上周五爆出自营交易乌龙的中国大型券商--光大证券 公告称，为加强流动性管理，改善资产结构，拟加大对存量证券类资产的处置力度(包括交易性金融资产和可供出售金融资产)，以上处置可能导致今年前三季度净利润为亏损或同比大幅下降。

数据显示，上半年光大证券实现归属于上市公司股东的净利润约8.11亿元人民币，同比下降2.22%；基本每股收益为0.2373元，同比下降2.22%。

刊登在上证所网站的公告并显示，公司“8.16事件”交易的当日盯市损失约为1.94亿元，对于上述交易，公司将平稳处置。因处置过程中的市场变化，及公司可能面临的监管处罚等均存在较大不确定性，该事件对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响尚无法确定。

中国A股市场上周五早盘尾市大盘蓝筹股的强拉，最终证实为光大证券自营交易系统出错导致。中国证监会已决定对其正式立案调查。

光大证券周四中午公告称，其董事兼总裁徐浩明提出辞去董事和总裁职务，已获董事会批准。公司股票下午临时停牌，周五复牌。

公司股票周四早盘收跌2.82%至9.98元。 (完)

欲浏览更多详情请点选上证所网站(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)