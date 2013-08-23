《新兴市场重要经济事件预告》--8月23日-8月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月23日(五)

圣地亚哥--太平洋联盟(Pacific Alliance)自由市场成员国--哥伦比亚、智利、墨西哥和秘鲁财长会面(至8月24日)。

8月26日(一)

耶路撒冷--以色列财长Yair Lapid举行新闻发布会。

耶路撒冷--以色列央行发布利率决定。

8月27日(二)

布拉格--捷克央行副总裁Vladimir Tomsik和委员会成员Eva Zamrazilova在一场消费金融的会议上发表演说(0500)。

8月28日(三)

巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月29日)。

8月29日(四)

尼日利亚阿布贾--非洲开发银行和尼日利亚财政部就基础设施建设进行政策对话。尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala将为活动揭幕。与会人员还有非洲开发银行副总裁和首席经济学家Mthuli Ncube。

圣地亚哥--智利央行将发布8月货币政策会议记录(1230)。

8月30日(五)

暂无重要经济事件。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

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