《新兴市场重要经济事件预告》--8月23日-8月30日

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月23日(五)
圣地亚哥--太平洋联盟(Pacific Alliance)自由市场成员国--哥伦比亚、智利、墨西哥和秘鲁财长会面(至8月24日)。
8月26日(一)
耶路撒冷--以色列财长Yair Lapid举行新闻发布会。
耶路撒冷--以色列央行发布利率决定。
8月27日(二)
布拉格--捷克央行副总裁Vladimir Tomsik和委员会成员Eva Zamrazilova在一场消费金融的会议上发表演说(0500)。
8月28日(三)
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月29日)。
8月29日(四)
尼日利亚阿布贾--非洲开发银行和尼日利亚财政部就基础设施建设进行政策对话。尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala将为活动揭幕。与会人员还有非洲开发银行副总裁和首席经济学家Mthuli Ncube。
圣地亚哥--智利央行将发布8月货币政策会议记录(1230)。
8月30日(五)
暂无重要经济事件。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
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路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。