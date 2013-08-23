全球金市：金价下跌，因美国数据引发美联储退场疑虑

美国达拉斯联储总裁费希尔周四表示，即便制造业及其他企业的经营状况受到宽松货币政策的提振，但美国经济依然可以禁受住美联储缩减资产购买刺激计划所带来的冲击。

美联储7月政策会议前，接受访查的初级市场交易商称，他们预计美国央行将在9月缩减资产购买计划，缩减规模为150亿美元。

南非方面，劳工纠纷恐冲击当地陷于挣扎的黄金行业，该行业已经受到成本上升和金价下跌的打击。一些矿企劳资谈判陷入僵局后，下周矿工有可能开始罢工。

全球最大的黄金生产商Barrick Gold Corp 周四称，已同意将其位于澳洲的三处高运营成本矿脉出售给Gold Fields Ltd ，作价3亿美元。

Gold Fields表示不担心为了赚钱而关闭金矿，包括其位于加纳的Damang金矿，公司将调整业务，争取在现货金价为每盎司1,300美元的情况下实现盈利。(完)