电信产业：中移动4G设备招标结果出炉，华为中兴拿下过半市场份额--报载

路透北京8月23日 - 上海证券报周五报导，备受业界关注的中移动TD-LTE(4G)设备招标结果出炉，华为、中兴通讯拿下超过一半的市场份额，这意味着，两大巨头进一步巩固了TD-LTE供应商第一阵营的地位。

报导称，2013年中移动4G设备招标各家供应商的份额大致为，华为与中兴通讯分别占据约26%份额，爱立信，上海贝尔、诺西各占11%的份额，大唐移动占9%份额，剩下的被烽火移动等厂家争得，不过最终结果还需相关部门审核。

本次招标启动于6月份，采购规模约为20.7万个基站，共计55万载扇。TD-LTE是中国主导的第四代移动通讯(4G)标准，目前国内由以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 负责建设。

报导并指出，除4G设备，中移动此前还启动了4G终端的招标，中兴通讯、大唐电信等企业也纷纷入围。