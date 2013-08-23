台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
路透台北8月23日 - 台湾央行周五表示，开放银行申请28、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日存单到期金额为2,377.25亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行3,300.6亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为负61亿台币，累计超额准备为1,429亿台币，加计前期1%的超额准备为2,804亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。