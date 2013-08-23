标题新闻：巴西将今明两年的经济增长率预估分别调降至2.5%和4%--财长

韩国金融市场：韩股因乐观获利预期小涨，韩元持稳

路透首尔3月28日 - 韩国股市周二小涨，因预计当地企业将公布强劲的第一季财报，尤其是科技巨头三星电子 。 0208GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.2%至2,160.79点。 “该股指可能将在三星电子公布财报当日触及纪录高位，之后几天则将修正涨势，”Hana Financial Investment股票分析师Lee Jae-man称。 三星电子 上涨近1%。该公司预定4月7日公布3月季度业绩。 外资买超393亿韩元(3,533万美元)韩股，有望成为净买家。 浦项钢铁 上涨近1%，Naver 跌3.1%。 上涨和下跌个股分别为446档和336档。 韩元/美元 狭幅波动，报1,112.5，近持平上日收盘价1,112.8。 三年期公债6月期约 跌0.01点至109.51。