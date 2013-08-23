国际油市：美国原油期货上涨，因中国和欧洲经济数据强劲

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

周四公布的调查结果显示，欧元区企业活动本月扩张步伐快于预期，德国势头领先，因该国受益于出口需求上升。

美国上周初请失业金人数守在近六年低点附近，且美国8月制造业活动亦上升，这均暗示经济复苏脚步越来越坚定。

利比亚Marsa al Brega港口在封锁近四周后，可能将在未来几天处理石油货物。但该国最大原油出口港Es Sider和石油港口Zueitina仍维持关闭。

熟悉Motiva Enterprises 德州Arthur港口和路易斯安那州Convent港炼厂运作的消息人士周四表示，该公司旗下这两大炼厂因火灾至少将停产一个月。(完)

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