国际油市：美国原油期货上涨，因中国和欧洲经济数据强劲

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。
周四公布的调查结果显示，欧元区企业活动本月扩张步伐快于预期，德国势头领先，因该国受益于出口需求上升。
美国上周初请失业金人数守在近六年低点附近，且美国8月制造业活动亦上升，这均暗示经济复苏脚步越来越坚定。
利比亚Marsa al Brega港口在封锁近四周后，可能将在未来几天处理石油货物。但该国最大原油出口港Es Sider和石油港口Zueitina仍维持关闭。
熟悉Motiva Enterprises 德州Arthur港口和路易斯安那州Convent港炼厂运作的消息人士周四表示，该公司旗下这两大炼厂因火灾至少将停产一个月。(完)
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(编译 于春红; 审校)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。