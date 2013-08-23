中国个股：苏宁云商称拟申请设立民营银行及参与基金业务

路透上海8月23日 - 中国大型家电零售连锁企业--苏宁云商 周五公告称，公司已递交设立民营银行的初步方案，同时公司正积极与多家基金公司进入深入探讨，计划近期推出相应的基金支付产品与基金电商平台。

公告称，为响应国务院及相关部委提出的尝试由民间资本设立自担风险的民营银行等政策，苏宁云商正积极开展银行业务的相关申报工作。但由于民营银行设立的配套法规制度需进一步明确，公司上报方案也需进一步优化完善，银行设立事项尚需国家相关部门的具体指导与审批。

“公司将关注政策、法规动向，并与相关部门保持密切联系，积极推进设立申报工作。”公司指出。

公告还指出，苏宁近期与多家基金公司就基金创新业务进行了深入探讨，并计划近期推出相应的基金支付产品与基金电商平台，但基金业务开展要求企业具备一定的业务资格，并需取得相关业务许可。目前公司已在积极开展申报备案工作，尚待审核通过。

国内媒体此前报导称，苏宁旗下电子商务平台--苏宁易购的互联网支付工具易付宝去年已获得第三方支付资质牌照。苏宁易购拟与基金公司合作，准备合作推出针对个人和商户的易付宝余额理财的增值服务。

公告指出，苏宁对于金融事业必须不遗余力的长期持续投入和持续创新，全面建立从消费者到商户的端到端的金融解决方案和增值服务能力，大幅度提升用户体验、提升供应链资金效率。

苏宁认为，通过三年的积累，公司已经建立独立运营的金融事业部，形成了专业的金融业务技术团队，统筹负责各类金融业务的开展，从获得牌照与资源来看，已涵盖互联网支付、供应链融资、保险代理等业务及与此相关的产品服务创新。