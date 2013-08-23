港报社评：薄熙来翻供法庭成为他的反扑舞台--明报8月23日

重庆前市委书记薄熙来涉案在济南审讯，视为继33年前审判四人帮以来，最瞩目的审判。当局对薄熙来的处理，停留在贪污受贿层面，“薄案”突显刑事、隐没政治的处理，表面上是司法与政治切割，实际上使人有欲盖弥彰之感。

起诉书指薄熙来的贪污罪嫌，涉及约2,700万元人民币，与他利用担任大连、辽宁省任职与商务部长等职务有关。但薄熙来的仕途，以主政重庆期间最赢得一定民心。他把充公的黑帮财富，投放在重庆的低下阶层，所以，他出事后仍得到重庆不少民衆支持。薄熙来的控罪，涉及金钱部分都与重庆时期无关，他在大连、辽宁和商务部任职涉及受贿贪污，在雄踞一方的重庆却清廉起来，若果属实，薄熙来真是用特殊材料打造的。

从种种事态显示，薄熙来的案件本就充满政治意涵，现在却以一般刑案处理，但是当局隐没案件的政治意涵后，客观上对薄熙来有利。从首日审讯所见，薄熙来在审讯时翻供，历来同类案件较少见，使得审讯和判决或许会出现变数。

薄熙来案件的审讯安排，当局花了不少心思，透明度极高，让民衆很快就知道审讯情况。“薄案”审讯模式若成为内地当局日后处理司法程序的惯常做法，对打造司法公信力，会起到积极作用。

不过，昨日薄熙来毫不掩饰反驳控罪，进攻意识浓烈，除非当局取消微博直播，否则，薄熙来可利用审讯的机会反扑。还有，法院外的民衆，包括支持和反对薄熙来的人都不讳言自己的取向，若当局未能提出有力证据而治之以罪，则他的支持者会采取什么手段反弹，是值得关注的发展。(A03)