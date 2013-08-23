港报社评：危楼分间房业主应付代价--星岛日报8月23日

政府公布土瓜湾一幢战前旧楼是危楼，住客要搬离五个月，让政府拆去每层骑楼再验楼。当局早在几年前就发现楼宇负荷有问题，为何屋宇署几年来都未能够要骑楼业主拆去僭建分间房？当局欠今次受影响的无辜业主和住客一个交代。

今次封楼令是因为楼宇僭建和严重失修所导致，屋宇署要求住客本月底前迁出，让屋宇署找人拆掉“病入膏肓”的各层骑楼后，再检测余下范围是否安全让人居住。 这幢楼龄56年的六层高唐楼，区议员形容为有轻微倾斜感觉。有几层骑楼成为分间房，影响楼宇重心负荷。屋宇署打算进行“断臂”疗法。可是，就算手术后楼宇得保，这幢残楼会继续周身病痛，最彻底的解决方法，是整幢拆卸重建。

今次危楼和附近的环字八街一带，由于大部分旧楼失修，被列入建议中的优先重建范围。市建局有留意，私人发展商有向这幢楼的业主询价，但是至今按兵不动。个中原因，是与这幢楼共用楼梯的毗邻楼宇业主没有兴趣。如果只拆这一幢，不止技术上难行，而且发展“牙签楼”利润有限，甚至成为破坏日后大规模重建改善社区环境的“顶心杉”。

屋宇署向楼宇勒令业主勘测不果，当局强行勘测后确定楼宇结构出现大问题。面对不合作态度，如果屋宇署及早强制分间房业主还原僭建，能否避免连累其他安分守己的业主？

事情发展到这个阶段，首要工作是做好住客安置，以及为楼宇施手术急救。当局除了向无辜业主提供法律援助意见，应在拆卸前确定楼宇转危的具体原因，如果确定问题出在劏房，就要分间房业主付出相应的沉重代价。(A06)