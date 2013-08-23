港报社评：薄熙来审判公开，图彰司法公正--经济日报8月23日

重庆前市委书记薄熙来案昨开审，今次审讯罕有公开，中央应要藉此平息外界种种政治猜测，关键是其他案件亦应有此高透明度，以昭司法公义。

今次审讯，成为继八十年代初审判四人帮后，国内外最瞩目的世纪审判。惟昨公开的起诉书指，薄熙来涉贪金额仅2千多万元人民币，与外界盛传他贪污数以十亿元计有极大落差。

然而，就此断言薄熙来不会被重判，恐言之尚早。因一方面，法庭举证应较严格，除非证据确凿，否则难单靠传闻就将薄熙来入罪，徒惹砌词诬告之疑。

且薄熙来昨在庭上对控方寸步不让、推翻认罪供词，他会否获法官取信，减轻罪责，抑或反被指认罪态度恶劣，量刑更重，仍存悬念。

更值得关注的，是内地官方对薄案审讯过程采极高透明度，中央作此破格安排，应因薄案争议极大。国内虽有不少民众指薄熙来罪有应得，但亦有民众认为他冤枉；国外则认为薄熙来是中共权斗牺牲品，昨天只是走过场的审判。

在各种揣测、阴谋论大肆流传下，中央将审讯过程巨细无遗披露，把所有控罪理据、薄熙来的自辩全面公开，彰示程序正义、司法公正。惟此恐难洗脱外间认为薄案是“政治骚”的存疑，因国内外一直对内地司法制度存负面印象，不少民众疑惑，若案件的主角是其他地方小吏或平民，官方会否比照此高标准处理？

中央若要彰显法治权威、司法公义，不能单靠薄熙来一案做到公开透明，而是所有案件都应遵行此高准则，如此才能令内地民众与国际社会，相信中央有决心依法治国，实现民众追求公平、公正、公义的中国梦。(A12)