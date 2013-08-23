中国政策：国务院近日正式批准设立上海自由贸易区--商务部网站

路透北京8月23日 - 中国商务部网站周四发布新闻稿称，国务院近日正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。国务院常务会议此前于7月3日讨论并原则通过了该试验区总体方案草案。

新闻稿称，该自贸区涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域，总面积为28.78平方公里。

截至目前国务院尚未在中国政府网上宣布正式批准设立自贸区一事。国务院此前原则通过的《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》（草案）为商务部、上海市人民政府会同国务院有关部门共同拟定，商务部并称该方案将在完成相关法律程序后公布。

中国证券网周五报导引述上海一位权威人士称，上海自由贸易试验区预计将在今年9月底挂牌。下周，全国人大常委会将审议并决定在试验区调整涉及部分法律规定的行政审批和事项。

报导引述该权威人士并称，可以确定的是未来外商投资的自由度将更大，这也是上海自由贸易试验区与国际接轨的第一步。