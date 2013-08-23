新债招标：中国山东省地方债五年利率3.94%，七年为4.0%--业内人士

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
路透上海8月23日 - 业内人士周五透露，中国山东省政府稍早招标发行的五年期地方政府债，中标利率为3.94%，七年期品种中标利率为4.00%，两期债投标倍数分别为2.3倍和2.14倍。
此为今年首批地方政府自行发债，发行总额112亿元人民币，五年和七年各半，采用单一价格（荷兰式）招标方式，标的为利率；8月26日开始发行并计息，8月28日发行结束。
财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。 (完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。