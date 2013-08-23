新债招标：中国山东省地方债五年利率3.94%，七年为4.0%--业内人士

路透上海8月23日 - 业内人士周五透露，中国山东省政府稍早招标发行的五年期地方政府债，中标利率为3.94%，七年期品种中标利率为4.00%，两期债投标倍数分别为2.3倍和2.14倍。

此为今年首批地方政府自行发债，发行总额112亿元人民币，五年和七年各半，采用单一价格（荷兰式）招标方式，标的为利率；8月26日开始发行并计息，8月28日发行结束。

财政部2013年代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。