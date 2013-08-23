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货币新闻 | 2013年 8月 23日 星期五 09:30 BJT

芝加哥期市：玉米期货持坚，自上日深跌中反弹

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 639.50 -1.00 -0.16% -1.01% 662.94 38

CBOT玉米 468.25 3.75 +0.81% -1.52% 477.06 55

CBOT大豆 1294.50 7.75 +0.60% +0.31% 1239.45 49

CBOT稻米 $15.61 $0.00 +0.00% -1.11% $15.53 57

美国原油 $105.05 $0.02 +0.02% +1.16% $105.94 44

汇率

欧元/美元 $1.335 -$0.001 -0.08% -0.53%

美元/澳元 0.901 0.004 +0.41% -0.71%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 石冠兰)

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