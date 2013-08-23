《汇市简讯》美元兑日圆在99.00上方有停止单

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
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* 少数日本出口商趁美元兑日圆隔夜上涨而卖出
* 也有一些获利了结，一些美国短期基金据信在抛售
* 美国短期基金、日本进口商因东京定盘、酬薪结算日、周末而买进
* 日本散户投机客也站在买方，可能持续买进，日经指数上涨
* 在99.00上方有停止单，在8月5日亚洲盘高点99.15上方有更多停止单
* 美元/日圆大致追随小时图一目均衡转换线的上扬走势(完)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。