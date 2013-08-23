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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 09:17 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在99.00上方有停止单

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* 少数日本出口商趁美元兑日圆隔夜上涨而卖出

* 也有一些获利了结，一些美国短期基金据信在抛售

* 美国短期基金、日本进口商因东京定盘、酬薪结算日、周末而买进

* 日本散户投机客也站在买方，可能持续买进，日经指数上涨

* 在99.00上方有停止单，在8月5日亚洲盘高点99.15上方有更多停止单

* 美元/日圆大致追随小时图一目均衡转换线的上扬走势(完) 　　

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