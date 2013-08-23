中港个股：马钢向母公司出售多项非核心资产，涉资逾38亿元人民币

路透香港8月23日 - 中国主要钢铁生产商--马鞍山钢铁股份有限公司 周五称，拟向母公司马钢集团出售多项非核心资产，涉资约38.4亿元人民币。

马钢在联交所一份声明中称，预计本次交易将产生约9.18亿元的未经审计的获利，而出售所得款项计划作偿还借款与债务。

该公司并称，“出售所得收益将可提升本公司资产的流动性，使资源的分布更集中于钢铁主业。”

是次出售的非钢铁主业资产包括电气修造、粉末冶金、钢结构、港口等总共12间公司的股权，当中逾半数公司于今年首五个月录得税后亏损。

预计交易于今年10月31日交割，但须经股东大会决议获得通过以及国有资产监管部门的核准。

马钢此前公布，上半年钢铁产品毛利率大增6.54个百分点至2.88%，净亏损大幅收窄至3.33亿元人民币，但预计前三季度仍处于亏损状态。

马钢H股周四收报2.08港元，过去一个月累计涨逾20%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)