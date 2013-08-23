中国金融：招行银行A+H股配股正式启动，拟募集不超过350亿元

路透上海8月23日 - 以资产计中国第六大银行--招商银行 公告其A+H股配股方案，总拟募集不超过350亿元人民币。

刊登在上海证交所的公告显示，A股配股价格为9.29元/股，按每10股配1.74股的比例向A股股东配售，总额预计不超过287亿元。

香港联交所公告则显示，经汇率调整后，H股配股价格和A股配股价格相同，预计募集约64亿元人民币。

公司2012年年末及2013年半年度的每股净资产分别为9.29元和9.84元，因此本次配股价格与上年末相同，但相对半年度有一定折扣。

招行表示，本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金，提高资本充足率。

招行A股周四收报10.91元/股，近一个月上涨0.55%。（完）

参看细节，请点选上海证交所公告(here) (发稿 徐永；审校 林高丽)