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债券 | 2013年 8月 23日 星期五 09:31 BJT

基金产业：美国股票型基金8月21日止当周资金流出94亿美元--理柏

路透纽约8月22日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，投资人最近一周自美国股票型基金撤出约94亿美元资金，为去年7月以来最大的外流幅度。

8月21日止当周外流资金的大部分来自SPDR标普500上市交易基金(ETF) 。投资者从该档ETF撤出102.7亿美元。这档ETF跟踪标普500指数 表现。

上述指数在该周下跌2.53%，因美国经济数据向好，增加了市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将很快缩减购债的担忧。

股票基金资金外流，完全是因为资金撤出ETF。投资者从股票ETF撤走114亿美元，为近两年来最高流出额。而股票共同基金流入20.5亿美元，稍低于前一周的流入25.6亿美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 张若琪)

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