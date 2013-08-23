中国货币市场：短期资金供给增加隔夜回购利率再降，但七天品种持稳

路透上海8月23日 - 中国银行间资金市场周五短期资金供给较上日明显增加，导致主要回购利率 中的隔夜品种进一步下行，但七天加权利率持稳，14天期则略有反弹。

交易员表示，下周有国库现金定期存款投放将支持流动性，而且央行公开市场继续进行逆回购的可能性也比较大，但考虑到月末因素，回购利率也恐难大举下行，届时资金面有望维持一种相对平衡状态。

财政部将于下周二(27日)进行今年第七期国库现金管理商业银行定期存款招标，操作总规模500亿元人民币，期限三个月。

上海一银行交易员称，今日以隔夜为主的资金供给明显增加，致该期限回购加权利率继续下行。但“月末前也不一定很宽松，但也不至于太紧，可能是相对平衡的状态吧。”

华北一银行交易员补充说，从以往经验来看，若无其他不利因素，周五资金多较其他工作日宽松，因临近周末闲置资金运用需求。

“如果没有其他事件，(此前)一般周五都会空一些，要不钱也是白放账上两天。”后一交易员指出。

交易员并认为，至于将要推出的大额可转让同业存单(NCD)，因操作细节等还不是十分确定，所以对流动性暂时还没有明显影响。但从长期来看，NCD的可转让性及标准化，在有利银行业务操作及监管方面，应无庸置疑。

中国的利率市场化又有了实质性的推进，超过三位消息人士表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额可转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.2813 3.3921 -11.08

七天 4.1703 4.1598 +1.05

14天 5.2195 5.0661 +15.34 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 4.4000 7.1400 -274.00

七天 4.0450 3.9200 +12.50

14天 4.1000 4.0100 +9.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.3400 3.4500 -11.00

七天 4.1600 4.2200 -6.00

14天 5.1800 5.1400 +4.00 Shibor 其中:隔夜 3.2650 3.3570 -9.20

七天 4.1490 4.1150 +3.40