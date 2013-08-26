《中国债券市场每日交易备忘》--8月26日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国中油金鸿天然气输送公司2亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，民生银行主承 华能集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和建设银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部代发253亿元三年期固息地方债139107，票面利率4.29% 财政部代发255亿元五年期固息地方债139108，票面利率4.43% 招商证券 30亿元三个月期短期融资券071301007，票面利率5.10% 东南网架 3亿元一年期短融041359048，票面利率7.10% 南山集团10亿元一年期短融041354049，票面利率6.60% 广汇汽车服务股份公司5亿元一年期短融041351030，票面利率6.20% 中国水电 22亿元一年期短融041352033，票面利率4.64% 星期六 1.8亿元一年期短融041360051，票面利率8.50% 义乌小商品城恒大开发公司6亿元三年期中票101359005，票面利率5.46% ============================================================================ 三、缴款： 广西北部湾银行20亿元三年期固息债1320026，票面利率5.70% 广西北部湾银行10亿元五年期固息债1320027，票面利率5.80% 财政部317.3亿元10年期固息国债130018，票面利率4.08% 进出口银行80亿元10年期固息债130321，票面利率4.70% 中国铁建 30亿元九个月期超短期融资券 华润股份5亿元三个月期超短融 五矿股份20亿元六个月期超短融 本溪钢铁(集团)30亿元一年期短融 东塑集团2亿元一年期短融 内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融 河北冀衡集团2亿元一年期短融 四川长虹电子集团10亿元五年期中票 江苏国泰国际集团3亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国开行200亿元三年期固息债100223到期兑付，票面利率2.68% 财政部代发195亿元三年期地方债109106到期兑付，票面利率2.37% 中国普天信息产业公司10亿元三年期中票1082140到期兑付，票面利率3.37% 中国普天信息产业公司10亿元三年期中票1082141到期兑付，票面利率3.37% 华泰证券 33亿元三个月期短融1390041到期兑付，票面利率3.84% 安信证券10亿元三个月期短融1390043到期兑付，票面利率3.80% 红豆集团7亿元一年期短融041252033到期兑付，票面利率4.98% 上海外高桥(集团)4亿元一年期短融041253048到期兑付，票面利率4.31% 天津市建工集团(控股)公司3亿元一年期短融041260049到期兑付，票面利率5.10% 长园集团 3亿元一年期短融041260050到期兑付，票面利率5.60% 中国南方工业集团18亿元一年期短融041261029到期兑付，票面利率3.96% 江苏弘盛建设工程集团2亿元一年期短融041263004到期兑付，票面利率6.40% 浦东建设 3亿元一年期短融041264022到期兑付，票面利率4.69% 云南投资控股集团20亿元七年期固息债1080095付息，票面利率5.25% 中信股份40亿元10年期中票1082139付息，票面利率4.40% 财政部280亿元30年期固息国债110005付息，票面利率4.31% 国开行195.5亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110210付息，基本利差0.70% 国开行200亿元10年期固息债110248付息，票面利率4.73% 河南万基铝业8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180137付息，票面利率7.55% 农发行250亿元五年期固息债120415付息，票面利率3.76% 上海市44.5亿元五年期固息地方债1250001付息，票面利率3.25% 上海市44.5亿元七年期固息地方债1250002付息，票面利率3.39% 益阳城投16亿元七年期固息债1280250付息，票面利率7.36% 江苏阳光集团7.5亿元五年期中票1282300付息，票面利率6.20% 山推股份 5亿元五年期中票1282301付息，票面利率5.26% 中国铁路总公司30亿元18年期固息债038007付息，票面利率4.63% 诸城经济开发投资公司8亿元10年期固息债088026付息，票面利率7.50% 南京城投投资控股公司26亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980127付息，票面利率5.20% 潍柴动力 13亿元五年期中票0982115付息，票面利率4.95% 国开行600亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100204付息，基本利差0.59% 进出口行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债100306付息，基本利差0.25% 芜湖经济技术开发区10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080096付息，票面利率4.95% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110233付息，基本利差0.59% 进出口行400亿元七年期固息债110315付息，票面利率4.49% 新汶矿业集团10亿元五年期中票1182225付息，票面利率6.21% 首钢总公司90亿元五年期中票1182226付息，票面利率5.66% 开滦股份 14亿元五年期中票1182227付息，票面利率6.21% 黑龙江龙煤矿业集团8亿元三年期中票1182228付息，票面利率5.98% 天津药业集团3亿元三年期中票1182229付息，票面利率6.78% 建行 26.7亿元383月期浮息(七天回购基准)A级ABS 05310110付息，基本利差1.10% 建行 2.04亿元383月期浮息(七天回购基准)B级ABS 05310120付息，基本利差1.70% 建行0.53亿元383月期浮息(七天回购基准)C级ABS 05310130付息，基本利差2.80% 建行0.91亿元383月期S级ABS 05310140付息，票面利率90.00% 建行35.82亿元374月期浮息(一年定存基准)A级ABS 0731011付息,基本利差0.90% 建行3.56亿元374月期浮息(一年定存基准)B级ABS 0731012付息,基本利差2.20% 建行0.82亿元374月期浮息(一年定存基准)C级ABS 0731013付息,基本利差5.88% 甘肃国资投资集团100亿元五年期中票0982116付息，票面利率4.70% 财政部282.2亿元五年期固息国债100028付息，票面利率2.58% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债100224付息，基本利差0.45% 中国航空技术控股公司15亿元10年期固息债1080097付息，票面利率4.30% 中关村中小企业3.83亿元六年期投资人选择权(3+3)集合债券1080098付息，票面利率5.18% 云南煤化工集团4亿元五年期中票1082142付息，票面利率4.57% 中文天地出版传媒公司5亿元三年期中票1182230付息，票面利率6.40% 重庆国有文化资产6亿元五年期中票1182231付息，票面利率6.36% 怡亚通 5亿元三年期中票1182232付息，票面利率7.10% 无锡国联发展集团6亿元五年期中票1182233付息，票面利率6.21% 北京首都公路发展公司10亿元三年期中票1182234付息，票面利率5.55% 凌云股份 5亿元三年期中票1182235付息，票面利率6.40% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --在外界对于上海证交所在光大证券 自营乌龙事件中的作为提出种种质疑后，上证所周日首次召开 网上新闻会，上证所发言人称，光大事件发生后，从保护中小投资者权益、体现市场公平性的角度看，有必要进 一步抓紧研究论证股票T+0交易制度。 --中国证监会发行部相关负责人日前表示，今年以来上市公司债券和股票再融资保持平稳增长态势，再融资总 额达3,445亿元，同比增长23%。 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 边竞/丁淑琴)