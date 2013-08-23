港报财经评论：亚洲走资还未完--信报8月23日

亚洲走资还未完/ 习广思

市场忧虑退市，正式启动时间仍是一个疑团，到底是9月，还是12月？联储局的议息会议纪录没有提供线索，市场惟有继续估。联储局9月中将再议息，到时炒退市呼声更高，备受关注的是，联储局届时会对2016年经济增长作出预测，这将是联储局对经济前景的第一个官方预测。贝南奇的接班人最快在10月有答案，也是市场不断推测及忧虑的事。长痛不如短痛，市场主流预测是联储局9月宣布退市，即使9月不退市，今年内退市几乎已成定局。坊间有多种推测，PIMCO总裁埃利安认为，联储局退市并非基于经济数据，只因再放水的政策风险太大。大摩表示，新一任行长会在明年1月上任，联储局应该会在之前退市。

资金逆流恐成趋势。新兴市场今非昔比，特别是近期酝酿小风暴的东南亚国家，已不像1997年金融风暴时般脆弱，东南亚国家储备在过去十多年大幅增加，即使恶性热钱外流，冲击也不至于演变成另一场金融风暴，眼前更多是热钱作怪所引发的信心跌宕而已。根据券商Jefferies的统计，计及互惠基金及ETF的资金流，流入新兴股市的资金在2013年上半年见顶回落。瑞银统计显示，流入新兴市场的股票投资资金，在2013年初见顶回落，债券投资资金则在5月见顶。

不得不承认债市及高息资产已进入熊市，最先被抛售的是最安全的资产，先是安全国债，继而是投资级别企债，这都是股市中的避险资产。领汇 急跌、煤气 大沽空，均告诉大家一些蛛丝马迹，它们都是基金爱股，这批高息股近期再急跌，意味资金因退市忧虑而进一步撤离。这批高息股估值见顶，未来恐怕有反弹难上升。热钱撤离新兴市场，中资股最先回落，其后中央维稳，宏观数据回稳，中港股市暂时成为避风港。亚太区股走资情况持续，印尼股市弹完散，菲律宾复市后急跌6%，大马及泰国股市未跌完。

对于退市，市场都在估，对于中国的政策，市场分析力不高。早前描绘的一个情境是，中国宏观数据7 月回稳，直至10月三中全会这段期间，数据将见改善，反映中央在6至7月维稳措施、松银根见效，有利市场信心回稳；其次，中央持续密集性推出政策，无论是铁路基建、讯息消费、环保新能源等政策微调，均为中资股带来短暂的投机时光。(B02)

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欧罗慎防假突破/ 苏子

昨天德国及欧罗区均公布较市场预期为佳的PMI数据后，并曾一度刺激欧罗兑美元自1.333水平附近，急升至1.3364高位，可惜升势昙花一现，昨晚美国入市前夕，汇价已回落至数据公布前1.3318低位下，暂最低曾见1.3295水平，此低位已略破20天SMA关键支持(1.3305)。

由于利好数据未能刺激欧罗兑美元重返1.34阻力以上，故可视为利淡后市的警号，若然昨晚欧罗兑美元能保持在20天SMA支持以下波动及收市，更可确认本周二升破1.34关口为假突破的走势陷阱，配合9天RSI指标自6月中旬以来正呈现顶背驰的不利形态来看，担心上周四所造的1.3204低位将会不保。留意此低位与20天保历加通道底部支持相若，故一旦成功破关而下，相信汇价自上月9日的1.2753低位开始的上升浪，应已正式告一段落了，随后有较大机会以单边市形式考验上述升浪的61.8%调整目标(1.302)及1.30心理关口。

受到中国及欧罗区公布较市场预期为佳的PMI数据结果影响，昨天市场的避险情绪有所改善，而日圆在失去避险资金支持下，昨天亚洲市及欧洲市早段均出现较为沉重的沽压，执笔时美元兑日圆曾一度高见98.81水平，较上日收市价升逾1%。此高位与100天SMA 阻力(98.97)十分接近，因此，若昨晚美元兑日圆能承接亚洲市及欧洲市早段的良好上升势头，顺利突破100天SMA 阻力收市，对汇价后市而言将是一个甚为利好的讯号，理论上，随后进一步挑战100心理关口应不是太大问题；不过，由于联储局或于下月收水，以及美国总统奥巴马仍未决定新一任联储局主席的人选，故目前略有改善的市场情绪，随时会逆转过来，结果或会令日圆再次遭避险资金追捧而转强，故美元兑日圆即使可以突破100天SMA 阻力收市，小心可能会像本周二欧罗兑美元升破1.34阻力关口般，原来是假突破的走势陷阱。短线而言，若美元兑日圆一直乏力升破100天SMA阻力，并且更显着返回本周初的98.12高位以下波动及收市，已可视为利淡讯号，故届时的入市策略将以侯高建立美元兑日圆短仓有较高赢面。(B10)