港报财经评论：内地经济稳，港股减沽压--经济日报8月23日

内地经济稳，港股减沽压/ 林瑞芬

内地经济企稳见明朗。新兴市场近轮又慌失失，尤其货币，印度及印尼币昨又创新低，坦言不知慌失失到何时。但中国自7月以来公布一系列国策，经济数据又略有惊喜改善，增加造淡港股的难度，港股受压望少些。刚公布的8月份汇丰中国制造业PMI初值为50.1，创下近四个月来最高水准，亦胜市场预期，此前市场预期为48.3。上证昨收报2067，微跌5.84点。周初至今，A股未受新兴市场特大冲击，发挥一定抗跌力，加上港汇、人民币大致平静，可喜！

创科受惠美国复苏。认真研究企业的业绩方是今时今日的上策，恒地 中期基础盈利按年减少4%，港府辣招及市场预期美国收水双打击，乏善足陈，股价随退市预期而较为波动。还是向有朝气股份埋手，受惠美国楼市复苏的创科实业 值得拿来重点分析。集团截至今年6月底止上半年度，营业额20.42亿美元，按年增加10.1%，但纯利录得增长22%至1.18亿美元，符合市场预期。数惊喜是派息方面，每股中期赚6.43美仙下，每股中期派息增幅达48.1%至1.29美仙。

配合大形势，美国楼市尚在复苏，最近公布的7月新屋开工率止跌回升、年率上扬5.9%至89.6万幢；8月份全美住宅建筑商协会(NAHB)房地产市场指数自上月的56升至59、续创2006年初以来最高水位。占创科营业额38%的Home Depot，周二公布第二季获利上升17.2%，高于预期，更调高2013会计年度每股盈余预估至3.60美元，对创科下半年度盈利表现来讲，应有利好启示。引述花旗报告也认为，集团下半年的营收增速将快于上半年度。建议候低近16元收集创科，15元止蚀，上望20元以上，昨收报17.76元，跌2.42%。

威胜业绩佳符市场预期。从事电网设备业的威胜集团 昨午公布今年上半年赚1.67亿元人民币，增长31%；如扣除共内出售附属公司所得特别收益，税前溢利增长约25%；毛利率由31%上升至33%，大致良好。威胜有佳绩，令人联想从事电力设备行业的博耳电力 ，据兴业侨丰证券估计集团将公布之中期业绩，经常性收益将增长25%，密切期待着业绩，会否带来惊喜，一旦有惊喜，股价将受刺激。 (B03)

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两大困扰,交行观望/ 余少文

内银股陆续派发成绩表，交通银行 半年盈利虽升12%，净息差滑落以及贷款质素下降，都会困扰交行下半年以及明年业绩表现，盈利会放缓。利率市场化，净息差续降。国企业绩踏入高峰期，建设银行 是短期焦点所在，而刚公布业绩的交行跟招商银行 盈利增长一样都升12%，未来两年盈利也会齐齐放缓，盈利放缓会是内银股未来一至两年的写照。虽然交行上半年盈利升12%至348亿元人民币，每股盈利跌6%至0.47元人民币，当中第二季赚171亿元人民币，较去年同期升13%，不派中期息，每股NAV为5.337元人民币，以昨日收市价5.27港元计算，市帐率不足0.8倍。尽管交行市帐率吸引，但彭博综合证券商预测指出，交行今年盈利约617亿元人民币，按年增长约6%而已，即下半年盈利会降至270亿元人民币左右，但因去年配股的摊薄效应今年才浮现，故上半年每股盈利下跌，全年每股盈利也会降至0.83元人民币；展望明年，预期盈利也只有6%增长至655亿元人民币。交行缺乏高增长下，幸好预测息率升逾5厘，连同不足1倍的市帐率，交行仍有吸引力。

虽然交行上半年盈利录得双位数增长，净息差跟招行一样下降，但下降幅度相对稳定，由去年首季的2.6厘降至今年第二季的2.55厘，每季只跌0.01至0.02%。只是在利率市场化下，人民银行已取消贷款利率下限，交行要继续面对净息差下降的压力。交行另一个问题是内银股正面对的不良贷款额和不良贷款率双升，其上半年不良贷款额317亿元，不良贷款率则升至0.99%。当然，交行如能扩大贷款规模，可降低不良贷款率，只是其上半年贷存比率升至74.44%，接近75%贷款比率红线，除非其能显着增加存款，否则未来放贷能力会受限制。可惜其第二季新增存款只有315亿元，是过去数季以来最少，似乎在内地流动性不足下，交行面对的挑战很大，还是先观望为宜。(B04)