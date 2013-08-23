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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 10:35 BJT

****《港报快速浏览》--8月23日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：薄熙来翻供法庭成为他的反扑舞台--明报                              
 港报社评：危楼分间房业主应付代价--星岛日报                                  
 港报社评：PMI回升惊喜，持续性不确定 --信报                                  
 港报社评：薄熙来审判公开，图彰司法公正--经济日报                            
 港报社评：薄熙来案审讯彰显中国司法透明化--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：亚洲走资还未完--信报                                          
 港报财经评论：内地经济稳，港股减沽压--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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