台湾债市：五年公债殖利率早盘变动不大，报价差距大交易冷淡

* 主要公债报价差距拉大，成交不易

* 等待下周新券带动交投热度

路透台北8月23日 - 台湾五年期公债 殖利率周五早盘在平盘附近游走。美国10年指标公债殖利率当前止稳于2.9%附近，令台债交投缺乏指引，加上下周10年新券102/10发行前交易启动在即，交易商今日进场意愿低落，场上报价差距大，成交困难度高。

交易员表示，交易商基本上已失去交投兴致，尽管上日美国经济数据及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的谈话，均巩固市场对美国9月将缩减购债规模的预期，但台债市场筹码面因素盖过外部因素，市场交投热度骤降，只愿静观其变。

〞大家意兴阑珊，没有什么在trade(交易)。〞一外资银行交易员称。

交易员认为，五年券仍有一定空单量，空方有回补压力，加上借券成本亦高，续空信心薄弱，而持券交易商虽有养券利差，仍担心殖利率续上不停，多空因素交错令市况僵滞。

美国指标10年期公债 收益率周四在美联储会议记录公布后上涨，且在隔夜市场一度升至2011年7月来最高2.936%，该收益率从5月初的1.60%攀升。

交易员观察市场最新动态：

* 交易商退场，静待下周10年新券开始发行前交易。

* 报价稀疏且差距拉宽，成交难度增高。

* 美债10年券殖利率亚洲早盘在2.9%上方交投。

* 预估今日五年券成交量持续低迷。

交易员预估主要公债今日交投区间：

* 五年期102/2：1.15-1.18%

本地时间10:00时最新报价：

* 102/2殖利率跌0.26基点报1.1664%。交易量仅有10.5亿台币。

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