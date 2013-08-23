中港个股：海通证券拟申请黄金自营业务及扩大外汇业务

路透上海8月23日 - 在融资融券等创新业务上大赚一把后，中国大型券商--海通证券 正继续开拓创新业务，包括申请黄金自营业务及贵金属代理业务、扩大外汇业务范围等，这些业务在国内券商中并不多见。

公告指出，公司拟向中国证监会申请贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务资格，并在获批后开展这两项业务。公司亦决定开展国债期货的自营和经纪业务，国债期货自营纳入公司固定收益自营业务规模管理。

海通还计划同时或分批申请多项外汇业务资格，包括发行或代理发行外币有价证券、外汇同业拆借、外汇证券投资、委托外汇资产管理、外币有价证券抵押外汇融资、外汇担保及资信调查、咨询、见证业务等。

公告还显示，为满足公司业务运营需要，公司拟一次或多次发行境外债务融资工具，包括美元债券、离岸人民币或其它外币债券或次级债券、外币票据以及成立中期票据计划，发行主体可为海通证券或其境外全资子公司，期限均不超过10年。

拟发行的境外债务融资工具规模合计不超过公司最近一期末公司净资产额的50%。按公司中报，6月底公司净资产为600.8亿元人民币。

上半年海通证券实现净利26.65亿元，同比增长31.59%，每股收益0.28元。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 林高丽)