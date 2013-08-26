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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 16:32 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月26日

路透上海8月26日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(8月26日-8月30日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    
       名称           基金公司        托管行       发行时间         备注   
    --------------------------------------------------------------------------                  
           
   方正富邦互利      方正富邦基金   交通银行      8/1-8/28
   定期开放债券

   融通通泽一年目标  融通基金       工商银行      8/1-8/28
   触发式灵活配置混合

   华泰柏瑞丰盛      华泰柏瑞基金   工商银行      8/8-8/28
   纯债A/C

   长城增强收益      长城基金       建设银行      8/8-8/28
   定期开放债券A/C

   建信安心保本混合  建信基金       民生银行      8/5-8/30

   交银定期支付      交银施罗德基金 农业银行      8/7-8/30
   双息平衡混合 
           
   光大保德信        光大保德信基金 农业银行      8/21-9/3
   现金宝货币A/B

   信诚季季定期      信诚基金       建设银行      8/15-9/4
   支付债券

   汇添富年年利      汇添富基金     工商银行      8/15-9/4
   定期开放债券A/C

   中银保本二号混合  中银基金       招商银行      8/7-9/6

   富国创业板指数    富国基金       建设银行      8/12-9/6
   分级A/B

   新华趋势领航股票  新华基金       工商银行      8/12-9/6

   广发聚优灵活      广发基金       中国银行      8/12-9/6
   配置混合
    
   易方达投资级      易方达基金     农业银行      8/19-9/6
   信用债债券A/C

   华润元大          华润元大基金   农业银行      8/19-9/6
   保本混合

   广发趋势优选      广发基金       农业银行      8/19-9/6     
   灵活配置混合

   鹏华丰泰定期      鹏华基金       浦发银行      8/19-9/6 
   开放债券

   鹏华丰实定期      鹏华基金       中信银行      8/19-9/6
   开放债券A/B

   大成中证500       大成基金       中国银行      8/19-9/6
   深市ETF

   工银瑞信双债      工银瑞信基金   中国银行      8/19-9/6
   增强债券
    
   中海惠丰纯债      中海基金       广发银行      8/16-9/10
   分级债券A/B

   博时双债增强      博时基金       中国银行      8/15-9/11
   债券A/C

   富国目标收益      富国基金       建设银行      8/22-9/11
   两年期纯债债券
    
   国投瑞银沪深300   国投瑞银基金   工商银行      8/28-9/11
   金融地产ETF
    
   华商红利优选      华商基金       工商银行      8/19-9/13
   灵活配置混合

   上投摩根          上投摩根基金   中国银行      8/19-9/13
   红利回报混合

   易方达沪深300     易方达基金     建设银行      8/26-9/13
   医药卫生ETF
    
   银华信用          银华基金       工商银行      8/26-9/13
   季季红债券 
    
   长盛双月红1年期   长盛基金       农业银行      8/22-9/13
   定期开放债券A/C                              
    
   建信创新          建信基金       中信银行      8/26-9/18
   中国股票 
    
   博时双月薪        博时基金       建设银行      8/29-9/18
   定期支付债券 
    
   鹏华全球          鹏华基金       工商银行      8/29-9/18
   高收益债债券（QDII）
    
   富国国有企业债    富国基金       农业银行      8/26-9/18
   债券A/B/C 
    ===================================================================================== 
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
     发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间            备注
                   (亿元)    

     财政部         317.3     10年      固息国债         8/22-8/26     
     山东省政府     112       5/7年     地方政府自发债   8/26-8/28
     进出口银行      80       10年      固息金融债       周一
     铁路总公司     200       7年       企业债           周二
     农业发展银行   100       1年       固息金融债       周三 
     国家开发银行  至多200    1/3/5年   固息金融债       周四
    =====================================================================================
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
    1,020        640         380
   =====================================================================================    
 
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模     到期时间
                                 (亿元) 
    
     国开行        固息金融债       200          上周六(24日)
     财政部财代发  地方政府债       195          上周六(24日)
     国开行        固息金融债       100          周三
    
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================
    3.国库现金商业银行定期存款招标 
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       期数      金额(亿元)      期限      起息日      到期日 
 
    2013年第七期    500        三个月      8/27         11/26
   ========================================================================================(完)


 (整理 吴芳/曹巍浩；审校 李宏薇)

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