版本:
中国
债券 | 2013年 8月 23日 星期五 10:30 BJT

美国金融：8月21日止当周美联储资产负债表规模缩小--FED数据

路透纽约8月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四发布的数据显示，最新一周内联储资产负债表缩小，不过美国公债与抵押支持证券(MBS)持仓量小幅增加。

截至8月21日，美联储资产负债表负债规模为3.6026兆(万亿)美元，低于8月14日的3.6033兆美元。负债规模为衡量美联储对金融系统放款的一个广泛指标。

截至周三，美联储持有的美国公债规模升至2.012兆美元，高于前周的2.001兆美元。

美联储持有的房利美、房贷美和吉利美担保的抵押贷款证券规模增至1.303兆美元，一周前为1.300兆美元。

联储持有的房利美、房贷美和联邦住房贷款银行系统发售的债券规模总计为657.13亿美元，与前周水准持平。

当周期间，美联储透过贴现窗口向高信誉银行提供的隔夜直接贷款，每天平均规模为2,200万美元，前周为每天1,500万美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张若琪)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐