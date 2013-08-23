美国金融：8月21日止当周美联储资产负债表规模缩小--FED数据

中国债市动态：期现货继续整固IRS跌幅明显，国开新债需求强劲
路透上海3月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券波动仍甚微，中金所国债期货窄幅震荡中略偏弱；而由于对跨季后的短期资金面相对乐观，IRS（利率互换）跌幅较为明显，达4-5个基点（bp），一级市场国开新债由于在下月缴款，整体需求亦相当强劲。
路透纽约8月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四发布的数据显示，最新一周内联储资产负债表缩小，不过美国公债与抵押支持证券(MBS)持仓量小幅增加。
截至8月21日，美联储资产负债表负债规模为3.6026兆(万亿)美元，低于8月14日的3.6033兆美元。负债规模为衡量美联储对金融系统放款的一个广泛指标。
截至周三，美联储持有的美国公债规模升至2.012兆美元，高于前周的2.001兆美元。
美联储持有的房利美、房贷美和吉利美担保的抵押贷款证券规模增至1.303兆美元，一周前为1.300兆美元。
联储持有的房利美、房贷美和联邦住房贷款银行系统发售的债券规模总计为657.13亿美元，与前周水准持平。
当周期间，美联储透过贴现窗口向高信誉银行提供的隔夜直接贷款，每天平均规模为2,200万美元，前周为每天1,500万美元。(完) (编译 洪曦; 审校 张若琪)
路透上海3月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券波动仍甚微，中金所国债期货窄幅震荡中略偏弱；而由于对跨季后的短期资金面相对乐观，IRS（利率互换）跌幅较为明显，达4-5个基点（bp），一级市场国开新债由于在下月缴款，整体需求亦相当强劲。
路透首尔3月28日 - 韩国股市周二小涨，因预计当地企业将公布强劲的第一季财报，尤其是科技巨头三星电子 。 0208GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.2%至2,160.79点。 “该股指可能将在三星电子公布财报当日触及纪录高位，之后几天则将修正涨势，”Hana Financial Investment股票分析师Lee Jae-man称。 三星电子 上涨近1%。该公司预定4月7日公布3月季度业绩。 外资买超393亿韩元(3,533万美元)韩股，有望成为净买家。 浦项钢铁 上涨近1%，Naver 跌3.1%。 上涨和下跌个股分别为446档和336档。 韩元/美元 狭幅波动，报1,112.5，近持平上日收盘价1,112.8。 三年期公债6月期约 跌0.01点至109.51。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,300亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/29 7 2.45% 500 2017/3/29 14 2.50% 100