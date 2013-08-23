台湾汇市：台币实质交投稳中趋升，随新兴市场货币跌深反弹

汇银人士表示，市场对美联储可能在9月开始削减购债规模的预期居高不下，美国10年公债殖利率 即将触及3.0%大关。这让对美国货币政策具高度敏感性的新兴市场资产承受庞大抛售压力，不过由于相关货币的跌幅已大，在9月美联储举行货币政策会议前，应该会在箱型区间内整理为主。