台湾汇市：台币实质交投稳中趋升，随新兴市场货币跌深反弹

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
路透台北8月23日 - 台币兑美元 周五早盘实质交投稳中趋升。交易员表示，新兴市场货币跌深反弹，主要竞争对手货币韩元也弹升至1,120价位上方，带动台币实质交投区间微幅走扬。
汇银人士表示，市场对美联储可能在9月开始削减购债规模的预期居高不下，美国10年公债殖利率 即将触及3.0%大关。这让对美国货币政策具高度敏感性的新兴市场资产承受庞大抛售压力，不过由于相关货币的跌幅已大，在9月美联储举行货币政策会议前，应该会在箱型区间内整理为主。
“韩元反弹了，相较于昨日的激情，今天出口商有点意兴阑珊。”一位本地银行交易员称。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度未明显变化，其中指标一个月期报在-0.030/-0.010，上日收在-0.035/-0.020。报价 来到29.925/29.945左右，上日收在29.930附近。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.970-29.980，昨日在29.960-29.990，上日收盘价为30.127。
本地时间10:18时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.49角报29.979。
交易员观察市场最新动态：
* 台币实质交投陷入整理，出口商观望心态浓厚
* 早盘缺乏明显交投方向，等待国际美元新动向
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.960-29.990
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路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。