日本股市：日经指数上涨逾2%，出口类股领涨

路透东京8月23日 - 日本股市日经指数周五早盘中升至13,500点上方，因全球乐观制造业活动数据激励大盘扬升，出口类股领涨，日圆走贬令该板块获得额外支撑。

分析师称，投资者正在追高市场，此前中国、美国和欧洲的数据表明全球经济站稳脚跟。这些投资者曾因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)或很快削减大规模刺激政策而受到抑制。

日经指数 早盘中上涨2.1%至13,646.99点，接近阻力位13,781.32点，即从5月高点至6月低位这波跌势的38.2%回档位。日经指数周四下挫0.4%。

本周该指数已累计上升0.3%。

“这些是一些正面因素，因为这些国家是日本的主要出口市场，”SMBC Friend证券投资情报室次长松野利彦表示。

出口类股表现出众，因日圆走软提供额外支撑。

丰田汽车 上涨2.6%，是成交额最大的一只股票。本田汽车 上升2.5%，索尼 大涨3.0%。