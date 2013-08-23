《香港报摘》--其他报纸重要消息8月23日

*明报：

--莎莎 主席及行政总裁郭少明于股东会后称，7、8月的销售表现至今都符合集团的预期，并预料9月底止第二季的销售以及同店增长均可继续保持双位数增幅。

--中国超市及大卖场连锁集团物美商业 中期净利按年增长0.4%至3.4亿元人民币，公司董事会秘书兼财务副总监王怡称，内地超市行业的整合速度正在加快，物业目前也在寻找和研究并购机会。

*星岛日报：

--恒基地产 截至6月底止于香港拥有2,082万方尺的土地储备，待发展或发展中项目所占楼面面积约1,010万方尺，目前已开售13个项目的尚余未售单位1,702伙，加上拟推4个新项目的1,084伙单位，下半年共计可售实用面积为141.87万方尺。

--新世界发展 旗下于元朗的新盘“溱柏”将于日内开价，总共提供1,620伙单位，为一手销售新例实施后市场上首个大型新盘项目，首批推出逾320伙单位。

*苹果日报：

--中聚电池 前大股东曹忠将其持有的电动车业务权益售予中信系旗下的事安集团 ，代价3.63亿港元将以发行新股方式支付，曹忠等新投资者将合共取得事安逾50%股权。

*东方日报：

--联华超市 执董兼总经理华国平表示，未来将会花更大力气在并购上，大、小规模并购亦会考虑，但强调目前不考虑进军香港市场，因现时战略尚未有海外市场，目前亦没有订定并购资金的预算。

*文汇报：

--泛海国际 执行董事关堡林称，公司于新界洪水桥的农地早前与另一幅农地合并，令土地面积增至11.2万方尺，可建楼面约60万方尺，期望今年年底可完成与政府的换地程序，再商讨补地价，估计最快于2015年推出发售。

--置富产业信托 副行政总裁赵宇称，上月初以58亿港元收购天水围嘉湖银座商场，料会增加分派息率。虽然负债率会升至34.5%但仍符合监管机构法定借贷水准，预计到2015年才再有融资需要。

*大公报：

--长城汽车 录得净利润40.87亿元人民币，同比增73.67%，主要受惠于集团整体销售量的提升及SUV销售占比增加所致。

--中国外运 总裁张建卫称，预计就与母公司的物流业务整合计划的具体方案可于年内出炉，方案将包括由母公司注入物流相关资产，及以托管形式整合业务。

--中国最大化肥供应商--中化化肥 中期净利按年减少35.53%至3.52亿元人民币，不派中期息。（完）

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