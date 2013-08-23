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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 10:44 BJT

日本债市：10年期公债走软，因美债下跌和日本央行购债减少

当日涨跌       上日
                                              最新报价      (基点)       收市价
                                                                            
 两年期公债                                       0.110%         +0.0       0.110%
 五年期公债                                       0.300%         +1.0       0.290%
 10年期公债                                       0.755%         +1.0       0.745%
 20年期公债                                       0.000%         +0.0       1.690%
 30年期公债                                       0.000%         +0.0       1.805%
 10年期公债期货     <0#JGB:>                      143.80        -0.13       143.93
                                                                                  
 注1：公债期货涨跌为点数。                                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                              
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)

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