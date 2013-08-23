印度金融：央行警告称卢比贬值对通胀的传递效应尚未完全发酵

路透孟买8月22日 - 印度央行周四在报告中称，由于印度卢比急遽贬值，本财年国内通胀可能加速。

尽管决策者努力推高卢比，卢比兑美元 周四触及纪录低位65.52，今年迄今累计跌16%。

印度央行在其截至3月的2012-13财年年度报告中称，“2013-14年前四个月卢比贬值约11%，其效应尚未完全传递，将持续推升国内物价。”

印度因新兴市场资产遭到抛售而受重创，美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将开始缩减经济刺激措施后，卢比成为今年亚洲表现最差的货币。

印度主要的趸售物价(批发物价)指数7月上升5.79%，在卢比持续贬值之际，主要受食品价格上升及进口商品价格高昂带动。7月消费者物价指数(CPI)则上升9.64%，受食品价格高涨影响。

印度央行称，“通胀风险仍很大。”

央行表示，卢比贬值亦可能增加2013/14年燃料和化肥的补贴支出。

央行报告称，“如果食品通胀持续至2013-14财年的下半年，那么广泛通胀的风险可能将变得巨大。”

报告称，在截至2013年3月的财年，印度经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)之比扩大至纪录高位4.8%，这个比值在本财年或可下降，但可能仍“远高于”可持续水平。

“全球风险加上国内结构问题，抑制了2013-14年经济复苏前景，并对压缩经常帐赤字构成直接挑战。”报告称。