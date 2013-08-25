主要国家经济指标预测--8月26日****

路透8月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月25日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 36.0 出口(亿新西兰元) -- 40.0 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差4.14 贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一 -- 逆差7.8 年 8月26日-9月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格(较前月) 8月 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.9% 8月26日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 94.3 1230 美国耐久财订单 7月 -3.5% +3.9% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +2.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% +0.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月23日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0600 德国GDP(较上季)增长率 第二季 +0.7% -- (较上年同期)增长率 +0.9% -- 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.7% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.4% 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.4% 加拿大央行核心CPI(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.4% +1.5% 1400 欧元区消费者信心指数 8月 负15.6 负16.5 1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 39.4 49.0 1430 美国ECRI一周领先指标 8月16日当周 131.1 -- (完)