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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--8月26日****

路透8月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
   
 8月25日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值          前值
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                           7月             --          36.0
           出口(亿新西兰元)                                                 --          40.0
           贸易收支(亿新西兰元)                                             --      顺差4.14
           贸易收支(亿新西兰元)                     截至7月的一             --       逆差7.8
                                                             年                 
    
 8月26日-9月6日
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值          前值
 0600      英国Nationwide房屋价格(较前月)                   8月             --         +0.8%
                               (较上年同期)                                 --         +3.9%
    
 8月26日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值          前值
 --        美国建筑许可年率(万户)                     7月修正值             --          94.3
 1230      美国耐久财订单                                   7月          -3.5%         +3.9%
           扣除运输的耐久财订单                                          +0.5%         -0.1%
           扣除国防的耐久财订单                                             --         +2.8%
           扣除飞机的非国防资本财订单                                    +0.4%         +0.9%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 8月23日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段           现值        预估值
 0600      德国GDP(较上季)增长率                         第二季          +0.7%            --
           　　　　　　(较上年同期)增长率                                +0.9%            --
 0830      英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季修正值          +0.7%         +0.6%
                             (较上年同期)                                +1.5%         +1.4%
 1230      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                7月          +0.1%         +0.2%
                                 (较上年同期)                            +1.3%         +1.4%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                                      持平          持平
                          (较上年同期)                                   +1.4%         +1.5%
 1400      欧元区消费者信心指数                             8月         负15.6        负16.5
 1400      美国新屋销售年率(万户)                           7月           39.4          49.0
 1430      美国ECRI一周领先指标                     8月16日当周          131.1            --
 (完)
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