更新版 1-新债招标：今年首批自主招标地方债利率堪比国债，非市场因素主导

* 今年首批自主招标地方债利率向同期限国债看齐

* 两期债双双录得两倍以上投标倍数

* 自主招标非市场因素仍占据主导

* 中标结果不具代表性 (新增更多评论及背景)

路透上海8月23日 - 中国地方政府今年首批自主招标的地方政府债，中标利率向同期限国债看齐。山东省政府周五自主招标发行的五年和七年期地方债，并双双录得两倍以上投标倍数。交易员表示，这主要是受非市场因素主导，中标结果并不具代表性。

他们指出，自主招标的地方政府债一直以来定位都偏低，主要是承销机构直接面对政府发行人压力，此次亦不例外，且中标利率与同期国债几无利差。

“自主招标(的地方政府债定位)从开始就偏低的，有一些非市场因素主导，价格不是特别真实。”北京一商业银行交易员称。

刊登在中国债券信息网的信息显示，山东省政府自主招标发行的五年期地方政府债，中标利率为3.94%，七年期品种中标利率为4.00%。另据业内人士透露，两期债投标倍数分别为2.3倍和2.14倍。

北京一银行交易员则提到，一般代理招标的地方债与同期限国债的利差在30-40bp(基点)，自主发行的则为10bp左右，但今日与同期限国债利差已不到1bp，“这么低，亏死。”

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年品种最新收益率为3.9316%，七年为3.9902%。

**非市场因素主导**

而本周一财政部代理招标的地方政府债利率则创下2009年来的新高，且均投在发行区间上限。对此北京一券商交易员指出，今日两期新债中标利率明显偏低，落在发行区间中段，投标倍数也较高。

“发行人应该是做了一些工作的，市场化程度不高，没什么可说的。”她称。

财政部周一代理招标发行的三年和五年期固息地方债，中标利率为4.29%和4.43%，双双创下2009年来最高水位，投标倍数则跌至今年内的新低。

根据本期地方债发行文件，投标标位区间为招标日前一至五个工作日相同期限国债收益率算术平均值上下各浮动15%。据路透测算，五年期国债过去五日收益率算术平均值约3.93%，七年则为3.98%。

中债登固息地方政府债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率报在4.3316%，七年期报在4.3802%。

两期债发行总额112亿元人民币，五年和七年各半，8月26日开始发行并计息，8月28日发行结束。

2013年财政部代发地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。