路透基点：永丰余及中华纸浆75亿台币贷款将委托三家银行主办--RLPC

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，永丰余与中华纸浆两笔总额75亿台币(2.5亿美元)贷款，将选中三家银行主办。
这三家银行为兆丰国际商银、台北富邦银行、及合作金库银行，预料最快下周获得委托。
一笔贷款为永丰余的50亿台币五年期融资，另一笔为中华纸浆的25亿台币五年期贷款。
兆丰银行预料将担任永丰余贷款的额度代理行，台北富邦银行担任中华纸浆贷款的额度代理行，合作金库可能兼任两案的文件准备行。
贷款的谈判价码为次级市场商业票据利率加码63个基点，最低税前利率1.55%。
先前已报导，资金用途为再融资及营运资本。
永丰余持有中华纸浆多数股权，两家皆为台湾上市公司。
2012年12月永丰余签约一笔70亿台币五年期无担保循环信用贷款，利率为90天期次级市场商业票据利率加码68个基点，最低税前利率1.6%。
同一月份，关系企业YFY Packaging Inc签约一笔35亿台币五年期无担保循环信用贷款。这笔35亿台币贷款以相同基准利率加码73个基点，最低税前利率1.65%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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